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Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü - Son Dakika

Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü

13.02.2022 17:53
Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman),-ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, Necati Karakuş(40) yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman),-ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, Necati Karakuş(40) yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Çelikhan'a bağlı Kurudere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Necati Karakuş'tan haber alamayan yakınları evine gitti. Karakuş'u evde hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Karakuş'un öldüğü belirlendi. Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından morga kaldırılan Karakuş'un yapılan otopsisinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adıyaman, Çelikhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan öldü - Son Dakika


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