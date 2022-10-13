Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü

13.10.2022 17:08
Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü

DENİZLİ'de, tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi Ahmet Ersoy (44), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'de, tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi Ahmet Ersoy (44), hayatını kaybetti. Ersoy'un, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'un iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve polis eşliğinde giren yakınları, Ersoy'u mutfakta buzdolabının altında hareketsiz buldu. Eve çağrılan acil sağlık ekibi, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ersoy'un, buzdolabının başına çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Ersoy'un cenazesi, öğle vakti asri mezarlıkta kılınan namaz sonrası toprağa verildi.


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Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu
Kaynak: DHA

Merkezefendi, Ahmet Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü - Son Dakika

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