Yalnız yaşadığı evi yanan yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde, yalnız yaşadığı evi yanan 86 yaşındaki adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'ta, 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evinde uzun yıllardır tek başına yaşayan Ayhan İççözücü (86), alevleri farkedince sokağa çıkıp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar olduğu anlaşılan yaşlı adam 112 Acil Servis ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı adamın ailesinin Almanya'da olduğu, kendisinin ise uzun süredir evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.