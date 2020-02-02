Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Göcen (70), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Göcen (70), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Kumsaz mevkiinde 516. Sokak'ta Hüseyin Göcen'in yalnız yaşadığı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin bir bölümünü sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede, Hüseyin Göcen'in cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemede, Göcen'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen eski bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Gemlik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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