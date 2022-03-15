Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

15.03.2022 08:41
Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Rıza Dağkır (80), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Korgan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Rıza Dağkır (80), hayatını kaybetti. Dağkır'ın, yangın sırasında uyuduğu ve yalnız olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'ndeki Rıza Dağkır'ın yanlız yaşadığı tek katlı evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde uyuduğu öğrenilen Rıza Dağkır'ın cesedine ulaşıldı. Dağkır'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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