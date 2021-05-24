Yalnız yaşadığı evinde komşuları ölü buldu - Son Dakika

Olay, saat 14.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalleli, yıllardır yalnız yaşayan Cevdet Aydemir'i bir süredir göremeyince merak edip, evine gitti. Pencereden Aydemir'i yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olmayan kapıdan eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti