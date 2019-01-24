Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Osman Altaş (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Osman Altaş (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Burhaniye ilçesi Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi Azer Apartmanı'nda yalnız yaşayan Osman Altaş'tan haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Sabah saatlerinde çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, KOAH hastası olduğu belirtilen Altaş'ı çekyatın üzerinde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde,. Altaş'ın öldüğü saptandı.



Yapılan incelemenin ardından Altaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Balıkesir

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