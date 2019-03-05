Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'de kendisinden birkaç gündür haber alınamayan Zekeriya Oruçoğlu (57), tek başına yaşadığı evinde çocukları tarafından ölü bulundu.

Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de kendisinden birkaç gündür haber alınamayan Zekeriya Oruçoğlu (57), tek başına yaşadığı evinde çocukları tarafından ölü bulundu.

İnönü Mahallesi, Açelya Sokak'ta yaşayan Zekeriya Oruçoğlu'ndan birkaç gündür haber alamayan çocukları, öğle saatlerinde eve geldi. Oruçoğlu'nun çocukları kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde babalarının hareketsiz yattığını gören çocukları, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zekeriya Oruçoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oruçoğlu'nun cenazesi, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Oruçoğlu'nun birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:22 Kaynak: DHA

Polis, İnönü mahallesi, Gümüşhane, Güncel
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