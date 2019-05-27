Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

3 saat önce

İZMİT'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.

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İZMİT'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu. Karabaş Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Nejdet Erdoğan'dan 3 gündür haber alamayan ve evinin kapısından kötü koku duyan bina sakinleri, polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, Erdoğan'ı oturma odasında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp izine rastlanmayan Nejdet Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:54 Kaynak: DHA
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