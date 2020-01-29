Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

6 saat önce

ANTALYA'da, Suriye uyruklu Mohammet Bahri (62), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

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ANTALYA'da, Suriye uyruklu Mohammet Bahri (62), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Aktoptak Mahallesi'nde meydana geldi. Gecekonduda tek başına yaşayan inşaat bekçisi Suriyeli Mohammet Bahri, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti, ancak evden çıkmadı. Bunun üzerine meraklanan komşusu eve gidip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca pencereden eve giren komşusu, Mohammet Bahri'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mohammet Bahri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahri'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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