Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

SİVAS'ta Muharrem Gülnaz (49), yalnız yaşadığı evinde, oturma odasındaki kanepede ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yüceyurt Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız oturan Muharrem Gülnaz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen polis ekiplerinin gözetiminde evin kapısı açıldı. Gülnaz, oturma odasındaki kanepede hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muharrem Gülnaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.