Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy'a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy'un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy'un cansız bedenine ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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