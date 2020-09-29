Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Tokmak (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Tokmak (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Belediye doktorunun Tokmak'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Atakent Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki bir sitede yalnız yaşayan Mehmet Tokmak'tan haber alamayan yakınları, evine gitti. Tokmak'ın yakınları, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Tokmak'ın dairesine girdi. Polis, Tokmak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tokmak'ın öldüğü belirlendi. Belediye doktorunun Tokmak'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Tokmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tokmak'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
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