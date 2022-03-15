Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

15.03.2022 21:57
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ZONGULDAK'ta Mücahit Yazıcı (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'ta Mücahit Yazıcı (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Yazıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Zonguldak Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Mücahit Yazıcı'dan bir süredir haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Mücahit Yazıcı'nın yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Mücahit Yazıcı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazıcı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Akciğer ve kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YORUMLAR
500
Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Caddesi, Terakki Mahallesi, Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 22:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement