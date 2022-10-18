YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

18.10.2022 22:53

ANTALYA'da yalnız yaşayan Serkan Gönüldaş (43), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Serkan Gönüldaş (43), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Demricikara Mahallesi 1423 sokakta bulunan bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Serkan Gönüldaş'tan haber alamayan arkadaşı eve geldi ve kapıyı çalmasına rağmen ulaşamadı. Arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Serkan Gönüldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Göndüldaş'ın cansız bedeni cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 05:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement