YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

24.03.2023 15:11

ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Duran Sırtaş (85), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Duran Sırtaş (85), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ekipler, yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlenen Sırtaş'ın evine, koku yüzünden maske üstüne maske takarak girebildi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2771 sokakta 10 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan kiracısı Duran Sırtaş'tan bir süredir haber alamayan ev sahibi, bugün öğle saatlerinde eve gelip, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarla adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde Sırtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı. Ekipler, yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlenen Sırtaş'ın evine koku yüzünden maske üstüne maske takarak girebildi. Evde bulunan av tüfeğine polis tarafından el konulurken, Sırtaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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