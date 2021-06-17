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Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı

17.06.2021 14:14

Son dakika haberler: - Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı Bolu'da 2 gündür haber alınamayan ve evine çilingir yardımıyla girildiğinde ölü halde bulunan Ulvi Eker'in yaklaşık 40 milyonluk servetini eğitim vakfına bağışladığı ortaya çıktı.

- Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı

BOLU - Bolu'da 2 gündür haber alınamayan ve evine çilingir yardımıyla girildiğinde ölü halde bulunan Ulvi Eker'in yaklaşık 40 milyonluk servetini eğitim vakfına bağışladığı ortaya çıktı.

Olay, Salı günü Karaçayır mahallesi Şirin sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ulvi Eker'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eker'in yaşadığı eve itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zile basmasına ve kapıyı tıklatmasına tepki verilmemesi üzerine olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde Eker'in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ulvi Eker'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Servetini öğrencilerin okuması için bağışladı

Yalnız yaşayan ve çocukları olmayan Ulvi Eker'in ölmeden 4 ay önce yaklaşık 40 milyon liralık servetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Ulvi Eker'in cenazesini kaldırmasını istediği Türk Eğitim Vakfı'nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna, "Ulvi bey yaklaşık 5 ay önce bizleri Bolu'ya davet ederek tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bırakmak istediğini söyledi. Bizimle noterde vekaletname düzenledi. Kendi adına kayıtlı banka hesaplarındaki paraları ve taşınmazları mahkeme sonucunda Türk Eğitim Vakfı hesaplarına geçecek. Dolayısıyla burada biriken parayla Ulvi bey adına başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. 40 milyon civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde biz yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor. Bu da Türkiye'de sayılı bir bağış oldu" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı
Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı
Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı
Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı

Türk Eğitim Vakfı, Polis, Salı, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 40 milyonluk servetini eğitime bağışladı - Son Dakika


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