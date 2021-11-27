YALNIZ YAŞADIĞI EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

SİVAS'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan Ayten Tekmen (79), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'a ulaşamayan İzmir'deki yakınları komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri evin penceresinden içeriye girdi. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler Tekmen'i banyoda yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.