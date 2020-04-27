Yalnız yaşayan 66 yaşlıya iftar ve sahur yemekleri itina ile hazırlanıyor - Son Dakika

Yalnız yaşayan 66 yaşlıya iftar ve sahur yemekleri itina ile hazırlanıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Ramazanın birleştirici, bütünleştirici güzelliklerinden olan toplu iftarları da birlikte yapamıyoruz"

"Bu şekilde yaşlılarımızın gönüllerini almalıyız"

BİLECİK - Bilecik'te yalnız yaşayan ve yemek pişirmekte zorlanabilecek 66 yaşlı için hazırlanan iftar yemekleri ile sahur yemekleri itina ile hazırlanırken, kumanyalar iftar öncesi evlerine ulaştırılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından "Bilecik Vefa İftar Sofrası"nda buluşuyor projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp sıcak yemek ulaştırarak iftar sofralarını iyilik sofralarına dönüştürülüyor. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yemek servisinin Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla yaşlılarımızın evlerine ulaştırıldığını ifade ederek, "Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, kısıtlamadan dolayı dışarıya çıkamıyor. Ramazanın birleştirici, bütünleştirici güzelliklerinden olan toplu iftarları da birlikte yapamıyoruz. O nedenle özellikle evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın iftarlıkları ve sahurlukları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, evlerine götürüp teslim ediyorlar. Bu şekilde yaşlılarımızın gönüllerini almalıyız. Ramazanın anlamına uygun olarak hayır sahiplerimizin hayırlarını yapmalarına da vesile olalım istiyoruz" dedi.

Yemek pişirmekte zorlayabilecek durumda olan yaşlılarımız için İl Özel İdaresi yemekhanesinde hazırlanan sıcak yemek ve sahur kumanyaları Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evlerine götürülüyor.