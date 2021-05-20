Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu - Son Dakika

- Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre 51 yaşındaki adamın, evin içerisinde düşerek başına darbe aldığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği tespit edildi

ANTALYA - Antalya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığını evde ölü bulundu. İlk yapılan incelemelere göre adamın, sandalyeden kalktıktan sonra düşmesi sonucu başını çarptığı ve bu yüzden hayatı kaybettiği belirlendi.

Olay, Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz'den 2 gündür haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çalmaya başladı. Kapıyı açan olmayınca telefondan da ulaşılamayan Kölüksüz'ün durumu için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Merdiven yardımıyla pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Kölüksüz'ün yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polisin yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın evin içinde düştükten sonra başından darbe alması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kölüksüz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.