Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
50 dakika önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 49 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 49 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Çoban Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Sami U.'dan (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile içeri girince Sami U'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Sami U.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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