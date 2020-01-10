Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Akteş, evinde ölü bulundu.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Akteş, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi 35 Sokak No: 50 adresinde yalnız yaşayan Mehmet Akteş'ten (88) bir süredir haber alamayan komşuları durumu Mahalle Muhtarı Fettah Turgut'a haber verdi. Muhtar ve yanındakiler kapıyı açarak içeri girerken, yaşlı adam hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Akteş'in öldüğü anlaşıldı.


Yaşlı adamın yalnız yaşadığı öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından cenaze önce Salihli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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