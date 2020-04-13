Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten (59) arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine arkadaşları Çelik'in yaşadığı eve gitti. Eve gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - ADANA