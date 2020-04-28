Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Durmuş'un cansız bedeni Mustfakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olay, bursa Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Lütfü Durmuş (79), uzun süredir komşuları tarafından bakılıyordu. Ev sahibi olan komşusu, gece telefon edip haber alamayınca emniyet ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evi kontrol edince, Lütfü Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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