Son dakika haberleri | İZMİR Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduİZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, yalnız yaşayan Kemal K. (65) evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, yalnız yaşayan Kemal K. (65) evinde ölü bulundu. Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe mahallesi 126 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Komşularının yalnız yaşayan, Kemal K.'den haber alamamaları üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, Kemal K.'yi hareketsiz yatarken buldu. Komşularının yardımıyla yaşayan Kemal K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kemal K.?nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Güzelbahçe, Maltepe, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İZMİR Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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