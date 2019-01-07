Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Olarak Bulundu

Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Olarak Bulundu

23 dakika önce

Kayseri'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Olarak Bulundu, System.String[]
Kayseri'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde eşinden ayrı ve yalnız yaşayan H.V.Ö.'nün yakınları tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde inceleme yaptığı bildirildi.

Yetkililer, H.V.Ö.'nün kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Model Annalise Braakensiek Evinde Ölü Bulundu Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:19:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Olarak Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]