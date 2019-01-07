Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Olarak Bulundu
23 dakika önce
Kayseri'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Kayseri
'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Develi
ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde eşinden ayrı ve yalnız yaşayan H.V.Ö.'nün yakınları tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde inceleme yaptığı bildirildi.
Yetkililer, H.V.Ö.'nün kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceğini kaydetti. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
Ünlü Model Annalise Braakensiek Evinde Ölü Bulundu
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var