Yalnız yaşayan adam kaldığı dükkanda ölü bulundu

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Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım