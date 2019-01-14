Yalnız Yaşayan Adam Kaldığı Dükkanda Ölü Bulundu
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Yalnız yaşayan adam kaldığı dükkanda ölü bulunduMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki bir kişi sabah saatlerinde ölü bulundu.
Yalnız yaşayan adam kaldığı dükkanda ölü bulundu
MANİSA - Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesindeki Galericiler Sitesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki bir kişi sabah saatlerinde ölü bulundu.
Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesinde bulunan Galericiler Sitesinde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen eski taksici Ramazan Sündür (58), bir süredir Galericiler Sitesindeki bir dükkanda yaşamını sürdürüyordu. Sündür'ün bu sabah saatlerinde dükkandan çıkmadığı fark eden esnaflar, dükkana girdiklerinde Sündür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Durum fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis
ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Sündür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sündür'e ait telefondan numarasına ulaşılan yeğeni olay yerine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay yeri incelemenin yaptığı çalışmanın ardından Sündür'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi
adli tıp morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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