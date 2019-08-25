Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan adam, öldükten 10 gün sonra bulundu
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Yalnız yaşayan adam, öldükten 10 gün sonra bulundu

38 dakika önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuların haber vermesiyle eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan Kemal Akkuş'un (63) cesedini buldu.

Yalnız yaşayan adam, öldükten 10 gün sonra bulundu, System.String[]
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuların haber vermesiyle eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan Kemal Akkuş'un (63) cesedini buldu. Mahalle sakinleri Akkuş'u 10 gündür görmediklerini söyledi.
Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturanlar, Kemal Akkuş'un yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görülmeyen Akkuş'un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın kısmen bozulmuş cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Akkuş'un 1 hafta, 10 gün önce ölmüş olabileceği belirlendi. Akkuş'un cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mudurnu, Polis, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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