Yalnız Yaşayan Adam Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü
2 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde yalnız yaşayan adam, sobadan sızan gazdan zehirlenerek, hayatını kaybetti.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde evde yalnız yaşayan adam, sobadan sızan gazdan zehirlenerek, hayatını kaybetti.
İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Şıh Mehmet Ardıç, sabah evden çıkmayınca komşuları durumdan şüphelendi. Kapının kilitli olması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren komşular, Şıh Mehmet Ardıç'ı yatağında ölü buldu. Yapılan incelemelerde ise Ardıç'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Ardıç'ın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Ardıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:32 Kaynak: İHA
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