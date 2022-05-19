Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı - Son Dakika
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Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı

19.05.2022 04:38

Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında ağır yaralandı Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı.

Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı

Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gizem Apartmanı B blokta yalnız yaşayan Yahya Tosun isimli şahsın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kapı kırılarak içeri girildi

Apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri odada bir şahsı tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri vücudunun tamamında üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yahya Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa taşıdı.

Yaşam mücadelesi veriyor

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs burada kontrol altına alındı. Şahsın hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi.

Oğlu ile aynı kaderi paylaştılar

Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen ve yalnız yaşadığı tespit edilen Yahya Tosun'un 2002 yılında oğlu Nihat Tosun'un evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Feci yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının şahsın evde içtiği sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı
Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

Emekli, Yangın, Memur, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralandı - Son Dakika


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