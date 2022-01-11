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Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye - Son Dakika

Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye

11.01.2022 11:33
Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan genç kadın, çilingir ile kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan genç kadın, çilingir ile kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri 3. kattaki eve girmek için hazırlanırken, sesleri duyan genç adam ise uykusundan uyanarak kapıyı açtı.

Olay, Körfez ilçesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin Elazığ'da olduğu, bu sebeple bir süre evde yalnız kaldığı öğrenilen Çağlar isimli 36 yaşındaki genç adamın kız kardeşi, ağabeyinden haber alamayınca evine gitti. Bir süre kapıyı çalan genç kız, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir de uzun uğraşlar neticesinde kapıyı açamayınca genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girmek için hazırlanırken, sesleri duyan genç adam ise uykusundan uyanarak kapıyı açtı. - KOCAELİ

Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye
Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye
Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye

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İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamadı, önce çilingir çağırdı sonra itfaiye - Son Dakika
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