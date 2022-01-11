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Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika

Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı!

11.01.2022 21:07

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan genç kadın, çilingir ile kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri 3. kattaki eve girmek için hazırlanırken, sesleri duyan genç adam ise uykusundan uyanarak kapıyı açtı.

Körfez ilçesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin Elazığ'da olduğu, bu sebeple bir süre evde yalnız kaldığı öğrenilen Çağlar isimli 36 yaşındaki genç adamın kız kardeşi, ağabeyinden haber alamayınca evine gitti.

EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Bir süre kapıyı çalan genç kız, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir de uzun uğraşlar neticesinde kapıyı açamayınca genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SESLER ÜZERİNE UYKUSUNDA UYANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girmek için hazırlanırken, sesleri duyan genç adam ise uykusundan uyanarak kapıyı açtı.

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İtfaiye, Elazığ, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kişi ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika
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