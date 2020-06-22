Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Sabriye G. (73), sabah eve gelen oğlu tarafından iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sabriye G., kontrol amaçlı bu sabah eve gelen oğlu tarafından iple boynundan asılı halde bulundu. Sabriye G.'yi ipten kurtaran oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Sabriye G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Sabriye G.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sabriye G.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.