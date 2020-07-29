Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan Serhat Koç (30), evinin giriş kapısında ölü bulundu.

Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'da yalnız yaşayan Serhat Koç (30), evinin giriş kapısında ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi üzerinde yer alan Alp Apartmanında meydana geldi. Yalnız yaşayan Serhat Koç'un apartmanın birinci katındaki evinin giriş kapısında hareketsiz şekilde yerde yattığını gören karşı komşusu Berkant Sağıroğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Serhat Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koç'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İLK ÖNCE ÖNEMSEMEDİM'

Berkant Sağıroğlu, "Annemi saat 05.00 sıralarında işe uğurlarken karşı binada yer alan komşumun kapı girişinde yerde yattığını gördüm ama önemsemedim. Saat 22.00 sıralarında da komşumun yerde yattığını görünce şüphelenerek polisi aradım" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu - Son Dakika
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