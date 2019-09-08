Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Şayeste Kabakçı, yalnız yaşadığı evinde, fişe taktığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Şayeste Kabakçı, yalnız yaşadığı evinde, fişe taktığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı, dün gece, evinde elektrikli battaniyeyi fişe takıp, uyudu. İddiaya göre, bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Bir süre sonra evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Şayeste Kabakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kabakçı'nın yanan elektrikli battaniyeyi son anda fark edip, söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Şayeste Kabakçı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.


İtfaiye, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]