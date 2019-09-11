Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

7 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kumla Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci (48), çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi.

İhbar üzerine bu eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin cesediyle karşılaştı.

Vücudunda 50'den fazla bıçak darbesi olduğu öğrenilen kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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