Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
44 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Karaelbistan
Mahallesi'nde Lale Sokak'ta tek katlı evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Özlem Zor
'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve gitti. Zor'un evde olduğunu düşünen yakınları kapı zilini çalmalarına rağmen içeriden yanıt gelmemesi hayatından endişe ederek üzerine durumu jandarmaya, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, Zor'u yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis
ekipleri, yaptıkları kontrolde Zor'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Zor'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:34 Kaynak: İHA
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