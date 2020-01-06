Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Coştu, Elazığ Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan annesi Şenay Coştu'dan (64) haber alamayınca evine gitti.

Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, yetkililerden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:25 Kaynak: AA
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