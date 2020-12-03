Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Cemile Bozdemir (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Fesleyen Sokak'ta oturan 3 çocuk annesi Cemile Bozdemir'den bir süredir haber alamayan komşuları, pencereden baktıklarında sobanın yanında hareketsiz halde yattığını görünce durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca durumu itfaiye ve arama- kurtarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile eve giren ekipler, yaptıkları kontrolde Cemile Bozdemir'in öldüğünü belirledi.

Komşusu Bozdemir'i en son 3 gün önce gördüklerini ve kendisinden haber alamayınca evine gidip kapıyı çaldıklarını ama açılmayınca hayatından endişe ettiklerini söyleyen Birgül Yıldız şunları söyledi: "Cemile Bozdemir temizlik işçisi olarak hastaneden emekli. Üç çocuğu var onlarda farklı illerde yaşıyor. İlk eşi 15, ikinci eşi de 5 yıl önce rahmetli olunca tek başına yaşıyordu. Öğlen saatlerinde belediye ekipleri yemek getirdi ama kapıyı açmadı. Kendisini 3 gündür görmeyince biz de merak ettik ve kapısını çaldık. Ama açan olmadı. Pencereden bir çubuk uzatıp perdeyi kaldırdığımızda sobanın yanında yatan birini gördük ve hemen polise haber verdik. Eve gelen polis içeri girdiğinde Cemile ablanın cansız bedeni ile karşılaştı. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Ne zaman öldü kimse bilmiyor."

Bozdemir'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.