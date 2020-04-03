Yalnız yaşayan kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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Yalnız yaşayan kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı
7 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan Nigar U.'nun (75) evinden, 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan Nigar U.'nun (75) evinden, 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.
Nazilli'de belediye ekipleri, yalnız yaşayan Nigar U.'nun Pınarbaşı Mahallesi Cezaevi Sokağı'ndaki evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eşliğinde adrese gelen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöplerin boşalttı. Kötü koku nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:51 Kaynak: DHA
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