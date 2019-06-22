Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan kadının evinden 6 traktör çöp çıktı
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Yalnız yaşayan kadının evinden 6 traktör çöp çıktı

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan Serpil K.'nin (42) evinden 6 traktör çöp çıktı.

Yalnız yaşayan kadının evinden 6 traktör çöp çıktı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan Serpil K.'nin (42) evinden 6 traktör çöp çıktı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak sakinleri, komşuları Serpil K.'nin evinden gelen pis kokular dayanılmaz bir hal alınca, mahalle muhtarı Mehmet Demircan 'a ve belediye yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine adrese İznik Belediyesi temizlik işleri ekipleri sevk edildi. Yüzlerine maske ellerine eldiven takan işçiler, evdeki çöp yığınlarını çuvallara doldurarak traktörün römorkuna yükledi. Evden çıkan 6 römork çöp, katı atık depolama alanına götürüldü. Ev temizlik işleminin ardından ilaçlanarak temizlendi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İznik, Bursa, Güncel
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