Son Dakika Haberleri: Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı
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Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı

51 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı.

Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde İskele Sokak sakinleri, komşuları S.K'nin (42) evinden gelen pis kokuyu mahalle muhtarı Mehmet Demircan'a şikayet etti. S.K'nin müstakil tek katlı evine gelen Demircan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen zabıtayı haber verdi. Belediye temizlik işleri ekipleri eve geldi. Yüzlerine maske takan işçiler, S.K'nin evinde biriken çöp yığınlarını çuvallara doldurup römorka koydu. Evden tam 8 römork çöp çıktı. Ev daha sonra ilaçlandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Mehmet Demircan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İznik, Bursa, Güncel
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