Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından girdi, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Yalova'da Meral Gülseven'in daha önce de taciz eden ve son olarak, tacizlerini ileri boyuta taşıyarak, 1 çocuk annesi kadının evine tırmanan şahıs, büyük tepki çekmişti. Şahsın, eve tırmanırken çekilen görüntüleri infial yarattı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2. KATIN TERAS KAPISINDAN GİRDİ

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yaşayan Meral Gülseven (30), daha önce kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu şahsı evinde görünce hayatının şokunu yaşadı. Sabah saat 05.39 sıralarından yaşanan olayda, sundurmadan tırmanan F.Y, 2. katın teras kapısından eve girdi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKASI VAR

Şahsı fark eden ev sahibesi koşarak komşularının yanına gitti. Zanlının eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. F.Y., kendisine müdahale etmek isteyen komşuların elinden kurtularak kaçtı. Olay yerine gelen jandarma, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra adresi tespit edilen F.Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.Y.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtildi.