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Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

26.01.2022 09:26

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yaşındaki Hacer Evlice adlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekipleri katil ya da katillerin peşine düşerken, evin dağıtıldığı öğrenildi. Bu durum da akıllara hırsızlık şüphesini getirdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

EVİ DAĞITMIŞLAR

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Karahisar, Hürriyet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu - Son Dakika
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