Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Fatih Mahallesi
'nde tek katlı gecekonduda kiracı olan Doğan Gençoğlu'nun (60) köpeğinin evin etrafında sürekli dolaştığını gören ve kendisinden 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi.
Ev sahibinin Gençoğlu'nu hareketsiz halde yatarken bulması üzerine eve 112 acil servis ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi, Doğan Gençoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Emekli olduğu öğrenilen Gençoğlu'nun cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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