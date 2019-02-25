Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Kadıkırı köyünde ikamet eden Y.A.R'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Y.A.R'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Y.A.R'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:36 Kaynak: AA

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