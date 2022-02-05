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Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

05.02.2022 19:05
Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı (70), evinde ölü bulundu. Yatağında cansız bedeni bulunan Nazlı'nın donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı'nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı'yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.

DONARAK ÖLDÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Nazlı'nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı'nın, donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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Ramazan Nazlı, Cezaevi, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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