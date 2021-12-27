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Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu

27.12.2021 00:13

Malatya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan polis memuru, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun ölüm sebebi, incelemenin ardından belli olacak.

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur B.'den haber alamayan Elazığ ilinde bulunan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mazi sokak içerisinde bulunan ikametine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde, Uğur B.'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu

KALP RAHATSIZLIĞININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu
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Polis Memuru, Malatya, Otopsi, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika


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