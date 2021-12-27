Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur B.'den haber alamayan Elazığ ilinde bulunan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mazi sokak içerisinde bulunan ikametine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde, Uğur B.'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP RAHATSIZLIĞININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.