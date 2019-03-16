Yalnız Yaşayan Şahıs, Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hasan D. evinde ölü bulundu.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hasan D. evinde ölü bulundu.
Olay, Pülümür İlçesi Meydanlar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan fiziksel engelli Hasan D'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamadı.Bunun üzerine polis, camdan içeriye girdiğinde şahsı ölü olarak buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cenazesi ilçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Hasan D'nin kesin ölümün belirlenmesi için cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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