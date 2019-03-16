Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Şahıs, Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Şahıs, Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hasan D. evinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşayan Şahıs, Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Hasan D. evinde ölü bulundu.

Olay, Pülümür İlçesi Meydanlar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan fiziksel engelli Hasan D'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamadı.Bunun üzerine polis, camdan içeriye girdiğinde şahsı ölü olarak buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cenazesi ilçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Hasan D'nin kesin ölümün belirlenmesi için cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı "Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Şahıs, Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]