Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Taksici Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Taksici Ölü Bulundu

8 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde yalnız yaşayan taksici adam sabah saatlerinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşayan Taksici Ölü Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde yalnız yaşayan taksici adam sabah saatlerinde ölü bulundu.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen eski taksici Ramazan Sündür (58), bir süredir Galericiler Sitesi'ndeki bir dükkanda yaşamını sürdürüyordu. Sündür'ün bu sabah saatlerinde dükkandan çıkmadığı fark eden esnaflar, dükkana girdiklerinde Sündür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 acil servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 acil servis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Sündür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sündür'e ait telefondan numarasına ulaşılan yeğeni, olay yerine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yeri incelemenin yaptığı çalışmanın ardından Sündür'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

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